В Дании могут запретить сожжение Корана

Власти Дании собираются рассмотреть возможность введение ограничений на проведение публичных акций, которые могут привести к оскорблению верующих из тех или иных конфессий или других государств.

Власти Дании собираются рассмотреть возможность введение ограничений на проведение публичных акций, которые могут привести к оскорблению верующих из тех или иных конфессий или других государств.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, изменения не должны противоречить конституции королевства, которая защищает свободу выражения мнений.

"Правительство Дании изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь в отношении безопасности", — говорится в сообщении.

Последней акцией, вызвавшей резонанс в других странах, стало сожжение Корана в Копенгагене, которое произошло 24 июля с разрешения местной полиции. Она состоялась на фоне протестов в ряде исламских государств против схожей демонстрации в Швеции. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.