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В Дании могут запретить сожжение Корана

В Дании могут запретить сожжение Корана Власти Дании собираются рассмотреть возможность введение ограничений на проведение публичных акций, которые могут привести к оскорблению верующих из тех или иных конфессий или других государств.
Другие страны
31 июля 2023 г. 01:47
В Дании могут запретить сожжение Корана

Власти Дании собираются рассмотреть возможность введение ограничений на проведение публичных акций, которые могут привести к оскорблению верующих из тех или иных конфессий или других государств.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, изменения не должны противоречить конституции королевства, которая защищает свободу выражения мнений.

"Правительство Дании изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь в отношении безопасности", — говорится в сообщении.

Последней акцией, вызвавшей резонанс в других странах, стало сожжение Корана в Копенгагене, которое произошло 24 июля с разрешения местной полиции. Она состоялась на фоне протестов в ряде исламских государств против схожей демонстрации в Швеции. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.

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