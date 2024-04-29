В Дании могут ввести воинскую обязанность для женщин после выборов 2026 года

Воинская обязанность для женщин может быть введена в Дании после следующих парламентских выборов в 2026 году.

Воинская обязанность для женщин может быть введена в Дании после следующих парламентских выборов в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Троельс Лунд Поульсен.

В середине марта правительство Дании объявило о планах масштабной реструктуризации системы призыва на военную службу, одно из новшеств заключается в том, что женщины и мужчины будут призываться на совершенно равных условиях.

"Я потратил много сил на то, чтобы обсудить модели достижения цели, так, чтобы это обеспечивало для женщин полное равноправие, - приводит агентство Ritzau слова министра. - Но также с признанием того, что это должно произойти после следующих выборов, поскольку некоторые партии не хотят, чтобы это произошло во время этого мандатного срока".

Против воинской обязанности для женщин выступают партии "Либеральный альянс" и "Датские демократы" из-за разных идеологических соображений.

Сейчас служба для женщин в Дании носит добровольный характер, они также могут прекратить ее по желанию. Согласно законопроекту, кабинет продлит срок призыва с 4 до 11 месяцев и увеличит число призывников с 4,7 до 5 тыс.