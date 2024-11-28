В Дании легализовали медицинский каннабис

Временный закон, позволяющий врачам назначать медицинский каннабис, станет постоянным в Дании.

Временный закон, позволяющий врачам назначать медицинский каннабис, станет постоянным в Дании.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство внутренних дел и здравоохранения королевства.

Отмечается, что об этом договорились большинство партий в парламенте.

"Многие испытывают меньше боли или тошноты, что может значительно улучшить качество жизни, - пояснила в пресс-релизе глава ведомства Софи Лёде. - Благодаря соглашению между парламентскими партиями мы гарантируем, что пациенты, которые не получили удовлетворительного результата от других лекарств, также смогут в будущем получать медицинский каннабис в безопасных условиях".

Напомним, что в период с 2018 по 2025 год в Дании врачам разрешили назначать этот препарат испытывавшим сильную боль пациентам, которым уже не помогали другие лекарства. Речь идет о больных с рассеянным склерозом, травмами спинного мозга, раком или хронической болью.