В Дании хотят наказывать тюрьмой за сожжение Корана

Правительство Дании хочет ввести закон, который криминализирует сжигание Корана в стране. За это людей смогут сажать в тюрьму на два года.

Правительство Дании хочет ввести закон, который криминализирует сжигание Корана в стране. За это людей смогут сажать в тюрьму на два года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр юстиции Дании Питер Хуммельгаард.

"Правительство предложит закон, который запретит ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное значение для религиозной общины", - заявил Хуммельгаард.

Министр добавил, что сожжение Корана, Библии или Торы станет незаконным.

Также правительство отклонило протесты некоторых оппозиционных партий Дании, которые заявили, что запрет на сожжение Корана нарушит свободу слова.

"Я верю, что есть более цивилизованные способы выразить свою точку зрения, чем сжигание вещей", - сказал Хуммельгаард.