В Дании двух граждан Швеции обвинили по делу о взрывах у дипмиссии Израиля

Двум гражданам Швеции, обвиняемым по делу в совершении взрывов у посольства Израиля в Копенгагене, в субботу предъявили обвинения в терроризме.

Двум гражданам Швеции, обвиняемым по делу в совершении взрывов у посольства Израиля в Копенгагене, в субботу предъявили обвинения в терроризме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает датская полиция.

"Двум гражданам Швеции, которым ранее на этой неделе были предъявлены обвинения во взрывах в Хеллерупе (пригород Копенгагена), сегодня утром также были предъявлены обвинения в нарушении статьи 114 УК страны (о терроризме)", - говорится в сообщении.

В среду утром два взрыва произошли неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене. Позднее полиция сообщила о задержании троих человек в связи со взрывами. Ими оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Ведомство также отметило, что взрывы были вызваны двумя ручными гранатами.