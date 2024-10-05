О нас

В Дании двух граждан Швеции обвинили по делу о взрывах у дипмиссии Израиля

В Дании двух граждан Швеции обвинили по делу о взрывах у дипмиссии Израиля Двум гражданам Швеции, обвиняемым по делу в совершении взрывов у посольства Израиля в Копенгагене, в субботу предъявили обвинения в терроризме.
Другие страны
5 октября 2024 г. 17:59
В Дании двух граждан Швеции обвинили по делу о взрывах у дипмиссии Израиля

Двум гражданам Швеции, обвиняемым по делу в совершении взрывов у посольства Израиля в Копенгагене, в субботу предъявили обвинения в терроризме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает датская полиция.

"Двум гражданам Швеции, которым ранее на этой неделе были предъявлены обвинения во взрывах в Хеллерупе (пригород Копенгагена), сегодня утром также были предъявлены обвинения в нарушении статьи 114 УК страны (о терроризме)", - говорится в сообщении.

В среду утром два взрыва произошли неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене. Позднее полиция сообщила о задержании троих человек в связи со взрывами. Ими оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Ведомство также отметило, что взрывы были вызваны двумя ручными гранатами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Danimarkada iki İsveç vətəndaşı İsrail diplomatik nümayəndəliyində partlayış törətməkdə ittiham olunur

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi