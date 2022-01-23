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В Дании доминирующим становится новый подвариант "омикрон"-штамма

В Дании доминирующим становится новый подвариант "омикрон"-штамма Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса - ВА.2 - становится доминирующим в Дании.
Другие страны
23 января 2022 г. 16:42
В Дании доминирующим становится новый подвариант омикрон-штамма

Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса - ВА.2 - становится доминирующим в Дании.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT.

На второй неделе этого года на ВА.2 пришлось 45% новых случаев заражения. Это вдвое больше, чем сразу после Нового года. Аналогичные тенденции наблюдаются в Норвегии и Великобритании. В Швеции насчитывается 481 подтвержденный случай, в то время как количество новых продолжает расти.

"Похоже, что ВА.2 растет за счет ВА.1, что может иметь положительную сторону. Но мы не знаем, имеет ли это какое-то значение. У варианта "дельта" было 100 разных подгрупп, что, как выяснилось, было несущественным", - отмечает старший врач отдела лабораторного мониторинга вирусов и вакцин Управления здравоохранения Швеции Эмми Андерссон.

В Государственном институте сыворотки Дании считают, что существующие вакцины по-прежнему могут предохранять от тяжелого течения болезни. Это мнение разделяет профессор Каролинского института Али Миразими. "Вероятность, что вакцина не будет давать защиту от этого подварианта, крайне мала", - пояснил он.

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Версия на английском языке New subvariant of omicron strain spreads in Denmark
Версия на азербайджанском языке Danimarkada "omikron" ştamının yeni variantı yayılıb

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