В Дании COVID-19 признали заболеванием, не требующим особых мер

Управление здравоохранения Дании признало COVID-19 заболеванием, не требующим особых мер, таким же, как грипп или простуда.

Управление здравоохранения Дании признало COVID-19 заболеванием, не требующим особых мер, таким же, как грипп или простуда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Такое решение было принято в связи со стабильным числом людей, госпитализированных с COVID-19, высоким процентом иммунизации населения, а также с тем, что омикрон-вариант вызывает менее серьезное заболевание.

"Если чувствуешь себя больным, нужно оставаться дома, вне зависимости от предположений, COVID это, грипп или какая-нибудь другая ОРВИ", - говорится в пресс-релизе управления здравоохранения.

Ведомство теперь рекомендует тестирование только при появлении соответствующих симптомов, принадлежности к группе риска, или если оно связано непосредственно с лечением. Также более нет рекомендаций по изоляции после положительного теста на COVID-19.