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    В Дании башня рухнула на библиотеку при попытке сноса - ВИДЕО

    На месте падения обломков никто из присутствующих горожан и рабочих не пострадал

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Жители датского города Вордингборг, расположенного на острове Зеландия в Балтийском море, сняли на видео неудачный снос старой силосной башни в местном порту.

    Как передает Report, соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

    В пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали старое строение, однако вопреки плану башня рухнула на здание библиотеки.

    На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан и рабочих не пострадал.

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