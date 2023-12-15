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В Дании арестовали шестерых подозреваемых в подготовке терактов

В Дании арестовали шестерых подозреваемых в подготовке терактов Шесть человек арестованы в Дании по подозрению в терроризме. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - были взяты под стражу, остальные арестованы заочно.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 12:44
В Дании арестовали шестерых подозреваемых в подготовке терактов

Шесть человек арестованы в Дании по подозрению в терроризме. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - были взяты под стражу, остальные арестованы заочно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью Danmarks Radio (DR) прокурор Андерс Ларссон.

По его словам, операция по задержанию подозреваемых прошла 14 декабря, ее готовили Специальная служба полиции (PET) и Полиция Копенгагена.

После предварительного разбирательства в суде один из подозреваемых был отпущен на свободу.

Один из задержанных хорошо известен в столичной мигрантской среде и не раз выступал с публичными заявлениями по поводу положения мусульман в Дании, а также говорил о гражданской войне.

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Версия на английском языке Denmark remands six in custody after foiled terror attack

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