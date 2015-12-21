​В Дамаске взорвали автобус с военными

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В столице Сирии был подорван автобус, в котором находились военные.

Как передает Report, об этом информирует РИА Новости.

"Бомба сработала в момент, когда автобус поворачивал на автостраду Меззе рядом с медицинским факультетом государственного университета", - рассказал агентству очевидец.

К месту взрыва прибыло несколько карет скорой помощи, 10 раненых военнослужащих госпитализированы, есть пострадавшие с тяжелыми ранениями.

Движение транспорта в сторону центра практически парализовано, место взрыва оцеплено военными.