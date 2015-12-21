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    ​В Дамаске взорвали автобус с военными

    10 раненых военнослужащих госпитализированы

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В столице Сирии был подорван автобус, в котором находились военные.

    Как передает Report, об этом информирует РИА Новости.

    "Бомба сработала в момент, когда автобус поворачивал на автостраду Меззе рядом с медицинским факультетом государственного университета", - рассказал агентству очевидец.

    К месту взрыва прибыло несколько карет скорой помощи, 10 раненых военнослужащих госпитализированы, есть пострадавшие с тяжелыми ранениями.

    Движение транспорта в сторону центра практически парализовано, место взрыва оцеплено военными.

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