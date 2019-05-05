​В Дамаске возобновила работу шоколадная фабрика

Шоколадная фабрика Wouters возобновила свою работу в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам директор предприятия Анас аль-Джазайри, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Небольшой завод по производству шоколада расположен на окраине Дамаска. Старый цех фабрики уничтожили боевики. Хозяин предприятия построил новое здание на европейский манер. Проект бизнесмен заказал итальянским архитекторам.

"После того как началась война, я решил не убегать из Сирии, а сохранить свой бизнес здесь, чтобы поддержать страну и экономику Сирии", - сказал директор предприятия.

По его словам, фабрика производит пять тонн конфет и печенья в сутки. Также на предприятии ждут высококвалифицированных специалистов.