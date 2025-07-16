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СМИ: ЦАХАЛ вновь нанес удары по Эс-Сувейду

СМИ: ЦАХАЛ вновь нанес удары по Эс-Сувейду ЦАХАЛ нанес удар по Генштабу ВС Сирии в Дамаске
Другие страны
16 июля 2025 г. 14:21
СМИ: ЦАХАЛ вновь нанес удары по Эс-Сувейду

Два мирных жителя пострадали в результате ударов армии обороны Израиля по столице Сирии - Дамаску.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийские СМИ.

Также сообщается, что авиация Армии обороны Израиля нанесла еще несколько ударов по городу Эс-Сувейда.

13:50

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что некоторое время назад израильские вооруженные силы нанесли удар по столице Сирии Дамаску.

Как сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, удар был нанесен по комплексу Генштаба ВС Сирии в районе Дамаска.

"Израильские вооруженные силы продолжают следить за развитием событий и действиями режима против друзских мирных жителей на юге Сирии. В соответствии с указаниями политического руководства израильские вооруженные силы наносят удары в этом районе и остаются готовыми к различным сценариям развития событий", - отмечается в армейской пресс-службе.

13:47

В столице Сирии Дамаске прогремел сильный взрыв, сообщает Report со ссылкой на агентство САНА.

Агентство отмечает, что причины взрыва пока неизвестны.

В свою очередь в сирийском сегменте соцсетей появилась информация о том, что непосредственно перед взрывом в небе над столицей пролетали беспилотники.

Ранее сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по сирийским правительственным войскам, если Дамаск не покинет город Эс-Сувейда.

В свою очередь, газета The Times of Israel отмечает, что израильские ВВС нанесли удары беспилотниками по силам сирийского режима в городе Эс-Сувейда, где в последние дни произошли ожесточенные столкновения между друзами и бедуинами.

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