В Дамаске обстреляли российское посольство

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Посольство России в Дамаске обстреляли из подконтрольного антиправительственным силам района Джобар, никто не пострадал.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, в пятницу террористы выпустили два минометных снаряда по комплексу посольства. Одна из мин разорвалась недалеко от главного входа в офисное здание дипмисии, вторая сдетонировала за внешней оградой.

"По счастливой случайности обошлось без жертв", - информирует МИД РФ. Российскому загранучреждению нанесен материальный ущерб, в том числе повреждены четыре автомобиля.

В Москве решительно осуждают "очередную террористическую атаку против российского дипломатического представительства".

"Сделаем все от нас зависящее, чтобы законное возмездие постигло ее организаторов и исполнителей", - говорится в сообщении.