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    В Дамаске обстреляли российское посольство

    Российскому загранучреждению нанесен материальный ущерб, в том числе повреждены четыре автомобиля

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Посольство России в Дамаске обстреляли из подконтрольного антиправительственным силам района Джобар, никто не пострадал.

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, в пятницу террористы выпустили два минометных снаряда по комплексу посольства. Одна из мин разорвалась недалеко от главного входа в офисное здание дипмисии, вторая сдетонировала за внешней оградой.

    "По счастливой случайности обошлось без жертв", - информирует МИД РФ. Российскому загранучреждению нанесен материальный ущерб, в том числе повреждены четыре автомобиля. 

    В Москве решительно осуждают "очередную террористическую атаку против российского дипломатического представительства". 

    "Сделаем все от нас зависящее, чтобы законное возмездие постигло ее организаторов и исполнителей", - говорится в сообщении.

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