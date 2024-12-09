О нас

В Дамаске обстреляли посольство Индонезии

В Дамаске обстреляли посольство Индонезии Посольство Индонезии в столице Сирии Дамаске подверглось обстрелу.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 10:14
В Дамаске обстреляли посольство Индонезии

Посольство Индонезии в столице Сирии Дамаске подверглось обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента МИД Индонезии по вопросам защиты граждан Джудха Нуграха.

"Во время инцидента никто из граждан Индонезии не пострадал", - сказал чиновник, слова которого приводит издание Jakarta Globe.

По его словам, обстрел был случайным. В Сирии сейчас живут более тысячи индонезийцев, 19 из них обратились в посольство с просьбой об укрытии.

Посольство на фоне эскалации противостояния в Сирии объявило самый высокий уровень тревоги. Индонезийцам рекомендуется избегать поездок по арабской стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Indonesian Embassy in Damascus attacked
Версия на азербайджанском языке İndoneziyanın Dəməşqdəki səfirliyi atəşə tutulub

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi