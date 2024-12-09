В Дамаске обстреляли посольство Индонезии

Посольство Индонезии в столице Сирии Дамаске подверглось обстрелу.

Посольство Индонезии в столице Сирии Дамаске подверглось обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента МИД Индонезии по вопросам защиты граждан Джудха Нуграха.

"Во время инцидента никто из граждан Индонезии не пострадал", - сказал чиновник, слова которого приводит издание Jakarta Globe.

По его словам, обстрел был случайным. В Сирии сейчас живут более тысячи индонезийцев, 19 из них обратились в посольство с просьбой об укрытии.

Посольство на фоне эскалации противостояния в Сирии объявило самый высокий уровень тревоги. Индонезийцам рекомендуется избегать поездок по арабской стране.