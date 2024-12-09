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В Дамаске из-за стрельбы накануне погибли не менее 28 человек

В Дамаске из-за стрельбы накануне погибли не менее 28 человек По меньшей мере 28 человек погибли, еще не менее 450 получили ранения 8 декабря в результате стрельбы в Дамаске, когда город был захвачен отрядами вооруженной оппозиции.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 23:51
В Дамаске из-за стрельбы накануне погибли не менее 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли, еще не менее 450 получили ранения 8 декабря в результате стрельбы в Дамаске, когда город был захвачен отрядами вооруженной оппозиции.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил министр здравоохранения Сирии Ахмад Дамирия.

"В больнице Дамаска, крупнейшей больнице Минздрава, вчера вечером было 450 пострадавших. По моей информации, погибли 28 человек... Я говорю только про Дамаск. Стрельба была с раннего утра", - заявил он.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город. Президент Сирии Башар Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

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