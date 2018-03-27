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    В Дамаске из-за обстрела боевиков погибло 27 мирных жителей

    Еще 58 человек ранены

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 27 мирных жителей погибли и 58 ранены в сирийской столице в результате минометного обстрела боевиков.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    "В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения", - сообщил генерал.

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