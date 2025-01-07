В Дамаск прибыл первый после смены власти коммерческий рейс Qatar Airways

Самолет катарской национальной авиакомпании Qatar Airways совершил первый после смены власти в Сирии коммерческий рейс по маршруту Доха - Дамаск.

Самолет катарской национальной авиакомпании Qatar Airways совершил первый после смены власти в Сирии коммерческий рейс по маршруту Доха - Дамаск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Сегодня первый коммерческий самолет прибыл в международный аэропорт Дамаска. Это самолет Qatar Airways, который вылетел из Дохи в 10:05", - заявил он на брифинге. По словам представителя катарского внешнеполитического ведомства, на борту самолета находились 200 человек.

Как отметил аль-Ансари, 6 января в Дамаске приземлился восьмой самолет катарских вооруженных сил с гуманитарной помощью на борту. Общий объем помощи, доставленной из Катара в Сирию после смены власти в Дамаске, составил 231 тонну, уточнил он.