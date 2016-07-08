Число полицейских, погибших в результате стрельбы в Далласе, достигло пяти - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Число полицейских, погибших в результате стрельбы в Далласе, достигло пяти. Как сообщает Report, об этом этом заявили представители властей города.

***09:10

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В американском городе Даллас четверо полицейских убиты во время акции протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, по меньшей мере еще 11 получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, стрельбу открыли два снайпера, находившиеся на возвышенности. Всего прозвучало около 20 выстрелов.

Отметим, что в течение последних суток в большинстве крупных американских городов, в том числе и Далласе, прошли массовые демонстрации. Поводом для них послужили два резонансных убийства полицейскими афроамериканцев. Люди протестуют против чрезмерной жестокости стражей порядка и требуют наказать виновных.