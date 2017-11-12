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    В Далласе неизвестный открыл стрельбу в баре, есть погибшие

    В результате происшествия пострадали четыре человека

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В американском Далласе, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу по посетителям бара.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции.

    По предварительным данным, между людьми, отдыхающими в заведении, произошел словесный конфликт, который неожиданно перерос в бойню.

    В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них скончался от полученных ранений.

    Информация о произошедшем уточняется.

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