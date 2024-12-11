В Далласе два человека погибли в развалившемся надвое после ДТП суперкаре

В Далласе, штат Техас, два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием суперкара McLaren.
Как сообщает
"В результате автомобильной аварии в городе Далласе, где люксовый спортивный автомобиль развалился на две части, погибли два человека", - сообщил телеканал.
Отмечается, что авария произошла в понедельник днем в районе Лейк-Хайлендс. По данным полиции, столкнулись McLaren и Toyota Corolla, после чего суперкар врезался в дерево и развалился на две части. Находившиеся в автомобиле двое мужчин погибли, женщина-водитель другого транспортного средства отделалась легкими травмами.
По факту проводится расследование, дополнительной информации полиция не приводит.