В Дагестане жительница утопила свою 6-летнюю дочь в реке

Жительница дагестанского села Чонтаул, утопившая свою дочь в реке, предстанет перед судом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает СУСК по республике.

По данным следствия, обвиняемая решила убить свою дочь 2012 года рождения в связи с нежеланием заниматься ее воспитанием и развитием. Шестого сентября 2018 года, в дневное время женщина отвела дочь к пойме реки, где погрузила ее в воду и удерживала там, пока не убедилась, что ребенок утонул, после чего скрылась. Через три дня тело девочки было обнаружено в русле реки.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.