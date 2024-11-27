В Дагестане задержали планировавших совершить теракт в госучреждении

Правоохранители задержали двух жителей Дагестана, планировавших совершить теракт в одном из государственных учреждений республики.

Правоохранительные органы РФ задержали двух жителей Дагестана, планировавших совершить теракт в одном из государственных учреждений республики.

Как передает Report об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на сообщение пресс-службе следственного управления СК по региону.

По версии следствия, в 2023–2024 годах два местных жителя, в целях дестабилизации деятельности органов власти вступили в преступный сговор для совершения террористического акта в одном из государственных учреждений республики, пройдя обучение по приобретению знаний, практических умений и навыков изготовления взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности.

В июле 2024 года подозреваемые, находясь в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана, приняли меры к незаконному изготовлению взрывного устройства, приобретя компоненты для изготовления, но довести свой умысел до конца не смогли, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - подчеркивает следственное управление.