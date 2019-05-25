​В Дагестане за ночь зафиксированы два землетрясения

В Дагестане за ночь было зафиксировано два землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 01:34.

«На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в 5 км от населённого пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине 10 км», — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, подземные толчки ощущались в городе Буйнакске, Махачкале и Каспийске.

Второе землетрясение магнитудой 2,3 было зафиксировано в 02:44.

Его эпицентр находился в 3,5 км от населённого пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине 1 км.