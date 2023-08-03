В Дагестане в результате ДТП с грузовиком погибли три человека

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Дагестане.

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД Дагестана .

"На автодороге Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр - Крайновка на территории Кизляра произошло столкновение автомобиля Dodge с грузовым автомобилем "Камаз". В результате автоаварии, предварительно, водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего и личности участников аварии выясняются.