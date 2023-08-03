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В Дагестане в результате ДТП с грузовиком погибли три человека

В Дагестане в результате ДТП с грузовиком погибли три человека Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Дагестане.
Другие страны
3 августа 2023 г. 21:49
В Дагестане в результате ДТП с грузовиком погибли три человека

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД Дагестана.

"На автодороге Ставрополь - Прохладный - Моздок - Кизляр - Крайновка на территории Кизляра произошло столкновение автомобиля Dodge с грузовым автомобилем "Камаз". В результате автоаварии, предварительно, водитель Dodge и двое его пассажиров, в том числе ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего и личности участников аварии выясняются.

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