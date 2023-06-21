В Дагестане в ДТП с автобусом погибли восемь человек

В Дагестане на трассе "Кавказ" пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и "Камазом".

В Дагестане на трассе "Кавказ" пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и "Камазом".

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На федеральной дороге Р-217 вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района в Дагестане произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Хасавюрт", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе регионального МВД заявили, что в ДТП погибли восемь человек. Ранее сообщалось о девяти жертвах.

В ведомстве также уточнили, что всего столкнулись три транспортных средства, среди которых "Камаз".

Автобус следовал из Москвы в Хасавюрт. В нем находилось 25 человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые уточняют причины ДТП.