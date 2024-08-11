В Дагестане в ДТП погибли четыре человека

В Хасавюртовском районе Дагестана произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

В Хасавюртовском районе Дагестана произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

"Сегодня примерно в 05:30 (06:30 бакинское время) на 29-м км автодороги Хасавюрт - Бабаюрт 28-летний житель Кизилюртовского района, управляя ВАЗ-2131, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21102 под управлением 54-летнего жителя Хасавюртовского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при столкновении от полученных травм на месте скончались оба водителя и два их пассажира - 64-летняя женщина и 29-летний мужчина.