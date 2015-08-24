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    ​В Дагестане расстрелян лидер махачкалинской группы повстанцев - ВИДЕО

    Убитый был известен под прозвищем Абу Хавс

    Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ В спецоперации в махачкалинском поселке Новый Хушет был убит лидер махачкалинской группировки повстанцев Абдул Курбанов и еще двое бойцов, ранение получил сотрудник ОМОНа.

    Как передает Report, об этом сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет РФ.

    Убитый также был известен под прозвищем Абу Хавс.

    Как утверждают в НАК, Абдул Курбанов был причастен к убийству участкового уполномоченного полиции поселка Новый Хушет 17 августа и убийству двух бойцов ОМОНа 21 августа.

    Спецоперация в Ленинском районе столицы Дагестана началась 23 августа.

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