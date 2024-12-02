В Дагестане пять человек арестованы по подозрению в создании террористического сообщества

Суд Махачкалы отправил под арест пятерых жителей Дагестана, подозреваемых в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ.

Суд Махачкалы отправил под арест пятерых жителей Дагестана, подозреваемых в создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Верховном суде Дагестана.

"Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении пятерых жителей республики в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По информации Верховного суда, уголовные дела возбуждены по ряду статей, в том числе о создании террористического сообщества и изготовлении взрывчатых веществ.