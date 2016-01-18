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    В Дагестане от свиного гриппа умерли 5 человек, в том числе ребенок

    С 1 декабря в Дагестане зафиксировано 68 лабораторно подтвержденных случаев гриппа H1N1

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Дагестане у пятерых умерших от пневмонии обнаружили свиной грипп - вирус гриппа А (H1N1).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Зарина Агмадова.

    "В республике вирус H1N1 лабораторно подтвержден у пятерых умерших от пневмонии, один из которых - ребенок. Четверо из них - жители Махачкалы, еще один человек умер в Избербаше", - сказала Агмадова. 

    По ее словам, с 1 декабря в Дагестане зафиксировано 68 лабораторно подтвержденных случаев гриппа H1N1, данные еще уточняются. "Пациентам проводится интенсивное лечение, многие из них уже выписались. Эпидемическая ситуация по гриппу ежедневно мониторится и обсуждается на инфекционном штабе минздрава Дагестана", - отметила собеседница агентства.

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