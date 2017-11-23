 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В cвятынях Мекки и Медины запретили фото- и видеосъемку

    Запрет касается съемок на территории мечетей Маджид уль-Харам в Мекке и Масджид ан-Набави в Медине

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии запретили проведение фото- и видеосъемок в двух исламских священных мечетях - в Мекке и Медине, передает Report со ссылкой на Daily Sabah.

    Запрет касается съемок на территории мечети Маcджид уль-Харам ("Запретная мечеть") в Мекке и Масджид ан-Набави ("Мечеть Пророка") в Медине.

    Целью запрета, введенного МИД страны, является защита и сохранение священных мест вне зависимости от объекта съемок и включает представителей СМИ. Запрет также распространяется на прилегающие к мечетям территории.

    "В случае нарушения запрета, введенного для обеспечения здорового хода богослужения, средства, используемые для фото- и видеосъемок будут конфискованы, будут применены юридические меры", - говорится в заявлении МИД.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi