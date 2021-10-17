В CША в университете произошла стрельба, есть погибшие

По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана.

По крайней мере один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы на территории университета Грэмблинга в американском штате Луизиана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщил телеканалу представитель университета Тиша Арнольд, выстрелы раздались около 01.15 в воскресенье по местному времени (10:15, бакинское время). Несколько человек получили ранения, их точное число не уточняется. В результате стрельбы погиб один человек, он не был студентом.

"Во время инцидента проходила встреча выпускников... Всех присутствующих направили в укрытие и разрешили его покинуть, как только поступило разрешение от полиции университета", - сообщила представитель.

Личность стрелявшего пока не установлена, идет расследование. Университет отменил другие мероприятия, запланированные на воскресенье, а также занятия в понедельник.