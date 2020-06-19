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В CША эвакуируют людей из-за пожаров

В CША эвакуируют людей из-за пожаров

Более 2 тысяч жителей американского штата Аризона были вынуждены эвакуироваться из-за природных пожаров, бушующих в штате. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Daily Mail.

Сообщается, что пожар начался на прошлой неделе в Национальном заповеднике Тонто. В результате сильного ветра и очень низкой влажности он вышел из-под контроля и уже распространился на площади больше 42 тысяч гектаров.

По данным Национальной метеорологической службы США, этот пожар является седьмым по масштабности за всю историю Аризоны.

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