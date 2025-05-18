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В ЦРУ выбрали ответственного за тайные операции в России и Китае

В ЦРУ выбрали ответственного за тайные операции в России и Китае Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф выбрал ответственного за вербовку иностранцев и тайные операции, в том числе в России и Китае.
Другие страны
18 мая 2025 г. 09:39
В ЦРУ выбрали ответственного за тайные операции в России и Китае

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф выбрал ответственного за вербовку иностранцев и тайные операции, в том числе в России и Китае.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что на должность заместителя директора по операциям Рэтклифф назначил высокопоставленного сотрудника ЦРУ, возглавляющего резидентуру в одной из стран Ближнего Востока. Его имя не раскрывается, поскольку он работает под прикрытием, однако издание отмечает, что он пользуется большой популярностью среди сотрудников.

Замдиректора по операциям является одной из ключевых должностей ведомства. Он возглавляет тайные программы по всему миру и отвечает за вербовку шпионов.

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