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В ЦРУ прокомментировали состояние ядерной программы Ирана

В ЦРУ прокомментировали состояние ядерной программы Ирана У ЦРУ есть достоверные разведданные, что в результате ударов США ядерная программа Ирана серьезно пострадала.
Другие страны
26 июня 2025 г. 04:50
В ЦРУ прокомментировали состояние ядерной программы Ирана

У ЦРУ есть достоверные разведданные, что в результате ударов США ядерная программа Ирана серьезно пострадала.

Как передает Report, об этом заявил глава ведомства Джон Рэтклифф.

По его словам, к такому выводу управление пришло на основе новых разведданных "из исторически надежного источника".

"<...> Достоверные разведданные указывают на то, что ядерная программа Ирана серьезно пострадала от недавних целенаправленных ударов. <...> Несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и могут быть восстановлены в течение многих лет", - приводятся слова Рэтклиффа на сайте ЦРУ.

Аналогичное мнение высказала и директор Национальной разведки США Тулси Габбард. По ее словам, попавшие под авиаудары иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане были уничтожены, поэтому их придется строить с нуля.

При этом Габбард отметила, что публикуемые в СМИ сведения о частичных разрушениях основаны на "утечках секретной информации с низкой степенью доверия" и направлены на дискредитацию решений американского президента Дональда Трампа.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на доклад разведуправления Минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.

После этого ФБР начало расследование в отношении лица, допустившего утечку секретных данных.

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Версия на азербайджанском языке MKİ İranın nüvə obyektlərinin son vəziyyətini şərh edib

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