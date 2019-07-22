В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины рассказала об итогах обработки 84,23% электронных протоколов с выборов в Верховную раду.

Как передаёт Report со ссылкой на ЦИК, партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,93% голосов.

Следом за партией главы Украины идут фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,93%) Юрия Бойко и Виктора Медведчука, "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,30%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,13%) и "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука (6,03%).