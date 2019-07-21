В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду на 17:00 - ОБНОВЛЕНО

В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что явка на внеочередные выборы в Верховную раду по состоянию на 16:00 (по местному времени Баку - 17:00), согласно данным из четырёх областей, составила 34,71%.

Как передаёт Report, об этом свидетельствуют данные украинского Центризбиркома.

В выборах в парламент Украины участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах.

09:30***

На Украине началось голосование по избранию депутатов в Верховную Раду. Как передаёт Report, участки открылись в 8:00 по местному времени. Отдать голос за кандидатов украинцы смогут до 20:00.

Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу в 199 округах. По этой системе выборы проходят в последний раз. Согласно новому избирательному кодексу, следующие выборы в Раду пройдут по открытым партийным спискам.

В выборах принимают участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах. В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины.