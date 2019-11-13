​В чилийском Сантьяго протестующие напали на посольство Аргентины

Протестующие в столице Чили разграбили и подожгли отель и ресторан, а также атаковали резиденцию посла Аргентины, передает Report со ссылкой на издания 24horas.

"Более ста человек в масках собрались на улице Викуньи Маккенны в столице, чтобы ограбить и попытаться сжечь отель и ресторан", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, очаги возгорания зафиксированы в строящемся здании чилийского университета, на стройке вокруг Teatro U и в церкви Веракрус.

Хулиганы также напали на посольство Аргентины, располагающееся в этом районе. По словам посла Хосе Октавио Бордона, которого цитирует газета, хулиганы уже в течение получаса забрасывают посольство камнями, дипломатический персонал находится внутри представительства.