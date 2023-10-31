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В Чили заявили об отсутствии угрозы цунами после землетрясения магнитудой 6,6

В Чили заявили об отсутствии угрозы цунами после землетрясения магнитудой 6,6 Землетрясение магнитудой 6,6, которое было зарегистрировано у берегов Чили, не создало условия для формирования цунами.
Другие страны
31 октября 2023 г. 20:42
В Чили заявили об отсутствии угрозы цунами после землетрясения магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6, которое было зарегистрировано у берегов Чили, не создало условий для формирования цунами.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник национальная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Гидрографическая и океанографическая служба ВМС сообщает, что характеристики землетрясения не создают условия, необходимые для формирования цунами у берегов Чили", - говорится в сообщении.

Служба проводит оценку возможного ущерба инфраструктуре.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 81 км к западу от города Вальенар, в котором проживают около 44,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31 км.

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