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    В Чили завершён второй тур голосования на выборах президента

    Лидирует экс-президент страны Себастьян Пиньера, набрав 54% голосов избирателей.

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Чили завершён второй тур голосования на выборах президента, идёт подсчёт голосов.

    Как передает Report, об этом сообщает 24 Horas.

    По предварительным данным, лидирует экс-президент страны Себастьян Пиньера, набрав 54% голосов избирателей.

    У его соперника сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера — почти 46%.

    В Чили в воскресенье, 17 декабря, открылись избирательные участки для проведения второго тура голосования на выборах главы государства.

    Ранее сообщалось, что в результате первого тура голосования Пиньера получил чуть более 36% голосов избирателей, а Гильиер — почти 23%.

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