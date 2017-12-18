Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Чили завершён второй тур голосования на выборах президента, идёт подсчёт голосов.

Как передает Report, об этом сообщает 24 Horas.

По предварительным данным, лидирует экс-президент страны Себастьян Пиньера, набрав 54% голосов избирателей.

У его соперника сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера — почти 46%.

В Чили в воскресенье, 17 декабря, открылись избирательные участки для проведения второго тура голосования на выборах главы государства.

Ранее сообщалось, что в результате первого тура голосования Пиньера получил чуть более 36% голосов избирателей, а Гильиер — почти 23%.