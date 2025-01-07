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В Чили завершат миссию посла страны в Венесуэле без назначения нового

В Чили завершат миссию посла страны в Венесуэле без назначения нового Правительство Чили решило завершить миссию посла страны в Венесуэле Хаиме Гасмури из-за ухудшения отношений между странами.
Другие страны
7 января 2025 г. 20:02
В Чили завершат миссию посла страны в Венесуэле без назначения нового

Правительство Чили решило завершить миссию посла страны в Венесуэле Хаиме Гасмури из-за ухудшения отношений между странами.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Чили.

"МИД сообщает, что правительство решило завершить миссию посла в Венесуэле Хаиме Гасмури. Этот шаг связан с развитием событий после прошедших в Венесуэле 28 июля президентских выборов, после которых Николас Мадуро заявил, что продолжит быть президентом этой страны после 10 января", - говорится в заявлении.

Отметим, что власти Чили не признают итоги этих выборов.

Согласно заявлению ведомства, после того, как чилийские дипломаты были высланы из Венесуэлы в августе 2024 года, условий для "развития эффективного двустороннего диалога" между странами не было.

Напомним, что 28 июля 2024 года в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро, за которого проголосовали 51,95% избирателей, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. После того, как ряд стран, в том числе Чили, заявил о непризнании итогов выборов, Каракас потребовал их дипломатов покинуть Венесуэлу.

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