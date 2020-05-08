В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

Власти Чили зафиксировали самое большое число заболевших коронавирусом за сутки - 1 533 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из заявления минздрава страны.

Ранее высокое число подтвержденных случаев за сутки было зафиксировано 2 мая - 1 427 человек.

Всего в стране заразились коронавирусом 24 581 человек, скончались 285.

В настоящее время больны 12 632 человека, из них в критическом состоянии 79 человек, 391 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вылечилось 11 664 человека.