В Чили за участие в беспорядках задержали более 100 человек

Чилийские полицейские задержали не менее 108 человек за участие в беспорядках в 50-ю годовщину государственного переворота, совершенного генералом Аугусто Пиночетом (1915-2006).

Чилийские полицейские задержали не менее 108 человек за участие в беспорядках в 50-ю годовщину государственного переворота, совершенного генералом Аугусто Пиночетом.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция Bio Bio со ссылкой на данные полиции.

Согласно информации, в период с 10 по 11 сентября в стране зафиксировали 364 случая нарушения общественного порядка. В столичном регионе задержали 77 человек. В ходе столкновений пострадали 14 полицейских и 8 гражданских лиц.

Как сообщил замглавы МВД Мануэль Монсальве, официальные памятные мероприятия прошли без инцидентов.

"Во время шествия 10 сентября были случаи нарушения общественного порядка и насилия, которые мы не приемлем. Но их было на 51% меньше, чем в 2022 году", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети "X".