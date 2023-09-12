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В Чили за участие в беспорядках задержали более 100 человек

В Чили за участие в беспорядках задержали более 100 человек Чилийские полицейские задержали не менее 108 человек за участие в беспорядках в 50-ю годовщину государственного переворота, совершенного генералом Аугусто Пиночетом (1915-2006).
Другие страны
12 сентября 2023 г. 19:25
В Чили за участие в беспорядках задержали более 100 человек

Чилийские полицейские задержали не менее 108 человек за участие в беспорядках в 50-ю годовщину государственного переворота, совершенного генералом Аугусто Пиночетом.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Bio Bio со ссылкой на данные полиции.

Согласно информации, в период с 10 по 11 сентября в стране зафиксировали 364 случая нарушения общественного порядка. В столичном регионе задержали 77 человек. В ходе столкновений пострадали 14 полицейских и 8 гражданских лиц.

Как сообщил замглавы МВД Мануэль Монсальве, официальные памятные мероприятия прошли без инцидентов.

"Во время шествия 10 сентября были случаи нарушения общественного порядка и насилия, которые мы не приемлем. Но их было на 51% меньше, чем в 2022 году", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети "X".

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Версия на азербайджанском языке Çilidə iğtişaşlarda iştirak etdiyinə görə 100-dən çox adam saxlanılıb

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