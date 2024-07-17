В Чили в ходе перестрелки погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли и семеро были ранены в результате перестрелки в пригороде столицы Чили.

Как минимум пять человек погибли и семеро были ранены в результате перестрелки в пригороде столицы Чили.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция BioBio.

Полиция задержала шесть человек. По предварительным данным, перестрелка началась из-за конфликта между участниками празднования, которое проходило на частном участке. Сообщается, что большинство присутствовавших были иностранцами.

После инцидента оппозиционная партия "Независимый демократический союз" потребовала отставки министра внутренних дел Чили Каролины Тоа и ее заместителей из-за участившихся убийств в столичном округе. "Мы требуем от президента Габриэля Борича послать убедительный сигнал стране и незамедлительно убрать с поста главы МВД Каролину Тоа и заместителей министра Мануэля Монсальве и Эдуардо Вергару в связи с очевидной ответственностью за провал внедренной стратегии по борьбе с кризисом [в сфере безопасности]", - приводит радиостанция на своем сайте заявление законодателей из этой партии.