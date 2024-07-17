О нас

В Чили в ходе перестрелки погибли пять человек

В Чили в ходе перестрелки погибли пять человек Как минимум пять человек погибли и семеро были ранены в результате перестрелки в пригороде столицы Чили.
Другие страны
17 июля 2024 г. 01:18
В Чили в ходе перестрелки погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли и семеро были ранены в результате перестрелки в пригороде столицы Чили.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция BioBio.

Полиция задержала шесть человек. По предварительным данным, перестрелка началась из-за конфликта между участниками празднования, которое проходило на частном участке. Сообщается, что большинство присутствовавших были иностранцами.

После инцидента оппозиционная партия "Независимый демократический союз" потребовала отставки министра внутренних дел Чили Каролины Тоа и ее заместителей из-за участившихся убийств в столичном округе. "Мы требуем от президента Габриэля Борича послать убедительный сигнал стране и незамедлительно убрать с поста главы МВД Каролину Тоа и заместителей министра Мануэля Монсальве и Эдуардо Вергару в связи с очевидной ответственностью за провал внедренной стратегии по борьбе с кризисом [в сфере безопасности]", - приводит радиостанция на своем сайте заявление законодателей из этой партии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi