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    В Чили умер отбывавший 500-летний тюремный срок генерал бывшей хунты Пиночета

    Чилийцы отметили смерть генерала шампанским

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Бывший глава тайной полиции времен чилийского диктатора Аугусто Пиночета, находившийся в тюрьме генерал Мануэль Контрерас скончался в военном госпитале.

    Как сообщает Report со ссылкой на АР, М.Контрерас отбывал в тюрьме 500-летний срок за преступления против человечества.

    Контрерас был госпитализирован в сентябре прошлого года из-за проблем с почками, и скончался в тюремном госпитале в возрасте 86 лет.

    Агентство сообщает, что после того, как стало известно о смерти Контрераса, несколько десятков человек собрались у входа в госпиталь с государственными флагами Чили и отпраздновали его кончину шампанским.

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