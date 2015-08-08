В Чили умер отбывавший 500-летний тюремный срок генерал бывшей хунты Пиночета

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Бывший глава тайной полиции времен чилийского диктатора Аугусто Пиночета, находившийся в тюрьме генерал Мануэль Контрерас скончался в военном госпитале.

Как сообщает Report со ссылкой на АР, М.Контрерас отбывал в тюрьме 500-летний срок за преступления против человечества.

Контрерас был госпитализирован в сентябре прошлого года из-за проблем с почками, и скончался в тюремном госпитале в возрасте 86 лет.

Агентство сообщает, что после того, как стало известно о смерти Контрераса, несколько десятков человек собрались у входа в госпиталь с государственными флагами Чили и отпраздновали его кончину шампанским.