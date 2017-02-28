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    В Чили три человека погибли и почти 20 пропали без вести после стихии

    Два человека погибли неподалеку от столицы Сантьяго

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Наводнения и выход из берегов рек в центральных районах Чили стали причиной гибели трех и пропажи без вести как минимум 19 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает национальная служба по чрезвычайным ситуациям страны.

    Два человека погибли неподалеку от столицы Сантьяго. Еще одна жертва – 12-летняя девочка. Она умерла, когда поток воды унес автомобиль, в котором она ехала с семьей.

    В результате стихии почти 1,5 миллиона домов остались без водоснабжения в районе Сантьяго. Как ожидается, водоснабжение будет восстановлено в понедельник вечером по местному времени.

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