В Чили три человека погибли и почти 20 пропали без вести после стихии

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Наводнения и выход из берегов рек в центральных районах Чили стали причиной гибели трех и пропажи без вести как минимум 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает национальная служба по чрезвычайным ситуациям страны.

Два человека погибли неподалеку от столицы Сантьяго. Еще одна жертва – 12-летняя девочка. Она умерла, когда поток воды унес автомобиль, в котором она ехала с семьей.

В результате стихии почти 1,5 миллиона домов остались без водоснабжения в районе Сантьяго. Как ожидается, водоснабжение будет восстановлено в понедельник вечером по местному времени.