В Чили система здравоохранения близка к коллапсу из-за COVID-19

Система здравоохранения Чили работает на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом.

Система здравоохранения Чили работает на пределе возможностей из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент страны Себастьян Пиньера.

"По Чили больно ударила эта повторная вспышка (коронавируса). Наша система здравоохранения работает на пределе возможностей, но пациенты продолжают получать необходимую помощь", - сказал он в ходе пресс-конференции, приуроченной к старту прививочной кампании против гриппа. Трансляция велась в Twitter правительства Чили.

Пиньера признал, что правительство "допускало ошибки" в борьбе с пандемией, но заявил, что власти "никогда не недооценивали угрозу" коронавируса.

Как сообщило министерство здравоохранения Чили, в настоящее время места в отделениях интенсивной терапии в стране заняты на 96%. За последние сутки в республике было выявлено 5 807 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 032 612. Число летальных случаев достигло 23 677, из них 33 были подтверждены в последние 24 часа.