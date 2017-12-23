В Чили сель унес жизни 15 человек

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Как сообщила в пятницу радиостанция BioBio, в общей сложности число жертв- 15, еще семь человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, поисковые работы в зоне бедствия продолжаются.

Как сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили, президент республики Мишель Бачелет дала указания соответствующим службам в течение 20 дней определить, куда будут переселены жители пострадавшего от селя поселка Вилья-Санта-Лусия (регион Лос-Лагос). Зона, в которой находится населенный пункт, была признана опасной для проживания.

Сель сошел на Вилья-Санта-Лусия в конце прошлой недели. Власти Чили объявили населенный пункт, в котором жили около 300 человек, зоной катастрофы, чтобы обеспечить оказание экстренной помощи пострадавшим от стихийного бедствия.