В Чили с начала протестов задержали более 26 тысяч человек

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Более 26 тысяч человек были задержаны в Чили с начала протестов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно информации Верховного суда страны, с 18 октября, когда начались беспорядки, по состоянию на 11 ноября по всей стране были задержаны 26 126 человек, 8 664 из них - в столичной области. Как сообщается, задержания около 1,1 тысячи были признаны незаконными. Помимо этого отмечается, что 1 396 из числа задержанных были заключены под стражу по требованию прокуратуры, 320 запросов были отклонены.

"Ситуация, очевидно, серьезная... Я считаю, что призыв к диалогу и поиску соглашений как можно быстрее является актуальным", - заявил представитель Верховного суда Чили Ламберто Систернаса.

Отметим, что поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Наряду с этим жители страны выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.

Сообщается также, что этой ночью власти и оппозиция Чили смогли прийти к соглашению о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года. Один из 12 пунктов соглашения указывает на восстановление общественного порядка в стране.