В Чили пройдет конституционный референдум

Референдум об одобрении новой конституции пройдет в Чили.

Референдум об одобрении новой конституции пройдет в Чили.

Как передает Report, это уже вторая попытка принятия нового основного закона страны взамен документа, разработанного в годы диктатуры Аугусто Пиночета (1973-1990).

Чилийцам будет предложено ответить на вопрос: "Вы поддерживаете текст новой конституции или нет?". Участие в плебисците обязательно для всех граждан старше 18 лет.

Если документ будет одобрен, то президент Габриэль Борич должен будет созвать заседание Национального конгресса, на котором он принесет клятву уважать и соблюдать новую конституцию. В течение 10 дней после этого текст нового основного закона будет опубликован в правительственном бюллетене и вступит в силу.

Если проект не получит одобрение, Борич, как он заявлял ранее, не будет настаивать на третьем процессе разработки.