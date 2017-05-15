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    В Чили произошло землетрясение

    Подземные толчки затронули 12 местных населенных пунктов© Foto: Matt Katzenberger

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в воскресенье в чилийском регионе Тарапака.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил национальный сейсмологический центр университета Чили.

    По данным экспертов, подземные толчки затронули 12 местных населенных пунктов, однако данных о жертвах и разрушениях нет.

    Эпицентр землетрясения располагался в 1,8 тысячи километров к северу от столицы Сантьяго на глубине 113 километров.

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